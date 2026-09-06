Posłanie z Gdańska

8 września 1981 r. przedstawiciele na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” uchwalili Posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej. Ten krótki, kilkuzdaniowy dokument, adresowany do robotników Albanii, Bułgarii, Czechosłowacji, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Rumunii, Węgier i „wszystkich narodów Związku Radzieckiego”, był reakcją na kampanię propagandową przeciwko związkowi w tych krajach. Oprócz pozdrowień dla wspomnianych zawierał on stwierdzenie, że Solidarność jest „autentyczną 10-milionową reprezentacją powołaną przez pracowników”, której celem jest „walka o poprawę bytu wszystkich ludzi pracy”. A także – co stało się powodem zaciekłych ataków na nie – fragment: „Popieramy tych z was, którzy zdecydowali się wejść na trudną drogę walki o wolny ruch związkowy. Wierzymy, że już niedługo wasi i nasi przedstawiciele będą mogli się spotkać celem wymiany związkowych doświadczeń”.