Palestra i polityka. Wywiad z mec. Jerzym Kwaśniewskim

ZUZANNA DĄBROWSKA-PIECZYŃSKA: Czy toga i mandat poselski w ogóle dają się pogodzić?

JERZY KWAŚNIEWSKI: Formalnie tak. Konstytucja w art. 103 wylicza, jakich funkcji i urzędów z mandatem nie wolno łączyć. Wolnych zawodów na tej liście nie ma. Ustawa o wykonywaniu mandatu każe posłowi zgłaszać marszałkowi dodatkowe zajęcia i zakazuje takich, które mogłyby podważać zaufanie wyborców, ale adwokatury nie wyklucza. Z kolei Kodeks etyki adwokackiej mówi w par. 9, że z naszym zawodem nie wolno łączyć zajęć ograniczających niezależność adwokata, a w par. 4 dodaje, że adwokat odpowiada dyscyplinarnie także za działalność publiczną. Tak, dobrze pani redaktor słyszy: również w działalności publicznej, a nawet w życiu prywatnym adwokat musi przestrzegać zasad etyki zawodowej. Teoretycznie powinno to powodować istotne ograniczenie dla „polityków w togach” w zakresie używanego języka, sposobów komunikacji, a nawet prowadzenia kampanii wyborczej.