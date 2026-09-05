Ratujmy szkołę

Owszem, wiem, że odmowa uczestnictwa dziecka w obowiązkowych zajęciach tzw. edukacji zdrowotnej to konfrontacja z nauczycielami i dyrekcją. Wiem też, że nie każdy jest gotów na otwarte zderzenie z systemem, jak znana mi mama wielodzietnej rodziny. Wielu zakłada, że po pobraniu ze strony ratujmyszkole.pl oświadczenia i wypisaniu dziecka z edukacji seksualnej pozostałe, wrogie treści da się zneutralizować w domu.