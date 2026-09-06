Krew i pogoda

Historia ponoć prawdziwa, lecz bez wątpienia podkoloryzowana. Czas akcji: późna wiosna 1944 r. Miejsce akcji: południowa Anglia.
Główny bohater: zmilitaryzowany meteorolog. James Stagg otrzymuje przydział do alianckiego sztabu, planującego inwazję na Normandię. Zaczyna się końcowe odliczanie, tymczasem Szkot neguje oparte na imponującej podstawie źródłowej optymistyczne prognozy pułkownika Kricka. Jankes to bon vivant w mundurze, chwali się znajomościami w Hollywood.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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