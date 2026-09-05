"Reżyser wchodzi, bo wątki się nie spinają". Gawryluk ostro o Tusku

Na piątkowym posiedzeniu Sejmu posłowie nie odrzucili prezydenckiego weta ws. ustawy o rynku kryptoaktywów. Przed głosowaniem wystąpienie z mównicy sejmowej miał szef rządu. Donald Tusk wysunął poważne oskarżenia wobec polityków opozycji.

– Jeśli nie jesteście trzymani za gardło przez tych ludzi, to zagłosujcie za tą ustawą. Żadnego innego powodu nie widzę – mówił polityk do parlamentarzystów opozycji. – Szokująca infiltracja środowisk politycznych, infiltracja przez ludzi zaangażowanych w ten proceder i działania państwa, takie jak nieustanne umarzanie przez prokuraturę za rządów Zbigniewa Ziobry śledztwa w sprawie zaginięcia pana Suszka, prawdopodobnie zamordowanego, w sprawie Zondacrypto czy jej poprzedniczki. Trzy razy prokuratura umarzała śledztwo w tej sprawie – powiedział Tusk. Premier odczytał też fragmenty protokołu prokuratorskiego dotyczącego afery Zondacrypto. Według zeznań przesłuchiwanej osoby Zbigniew Ziobro miał obiecać umorzenie śledztw w zamian za korzyści finansowe wypłacane przez Fundację Suwerennej Polski.

Gawryluk: To się kupy nie trzyma

Całą sprawę w programie "Kalejdoskop wydarzeń" skomentowała dziennikarka Dorota Gawryluk. – Dobrze, to reżyser wchodzi do gry wczoraj, bo już widzi, co się dzieje, że wątki się nie spinają, że minister Żurek nie daje rady, że Roman Giertych też już nie daje rady w tym filmie, w tej obsadzie, dlatego że za dużo mówi, no bo jednak nie powinien tłumaczyć raz jednego dnia, dlaczego bierze, a drugiego dnia zupełnie inaczej, dlaczego bierze jakąś sprawę, prawda? – zauważyła.

– To się wszystko kupy nie trzyma. No i wchodzi reżyser, czyli Donald Tusk, i cytuje fragmenty zeznań pana Krala. Czy ktoś wierzył w ogóle w to? Czy pan Kral wierzył w to, że pan Zbigniew Ziobro będzie znowu ministrem sprawiedliwości? Znaczy, ja powiem ci więcej: nikt nie wierzył, że Karol Nawrocki wygra wybory. Więc gdyby ktoś przyszedł do mnie przed wyborami prezydenckimi i powiedział: słuchaj, Karol Nawrocki wygra wybory prezydenckie i wtedy będziesz miał ułaskawienie, to bym już sobie powiedziała, że słuchaj, Karol Nawrocki wygra wybory prezydenckie? To jest niemożliwe. Przecież pamiętasz, jakie były, kto stawiał i jakie pieniądze na zwycięstwo Karola Nawrockiego. Nikt na niego nie stawiał – wskazała.

Czytaj też:

"Jakie teczki i haki na was zostawił?". Żurek pyta Kaczyńskiego i kierownictwo PiS