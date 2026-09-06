GWM (Great Wall Motor) debiutuje w Polsce

Do tego napęd hybrydowy nowej generacji o łącznej mocy 223 KM, przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 7,7 s, ponad 1000 km zasięgu na jednym tankowaniu oraz system kamer 540 stopni w standardzie – to najważniejsze elementy kompaktowego SUV-a marki GWM, który jeździ już po polskich drogach. Że niby jakiej marki? Znowu jakiś Chińczyk? Otóż tak. W Polsce, w której oficjalnie w salonach można już kupić ponad 20 różnych chińskich marek, w zeszłą środę do wyścigu po polskiego klienta dołączyła bowiem firma Astana Motors Poland, czyli oficjalny dystrybutor chińskiej marki Great Wall Motor (GWM).