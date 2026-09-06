O pogardzie

Był już gubernatorem Emilii-Romanii, fortecy włoskich postępowców. Jest organizacyjnym przewodniczącym największego lewicowego ugrupowania – Partii Demokratycznej – i to z szansami na partyjne przywództwo, jeśli liderka Elly Schlein przegra przyszłoroczne wybory. Zna go każdy dorosły Włoch, bo Bonaccini od wielu lat pojawia się w najważniejszych publicystycznych programach telewizyjnych. Zaczynał w komunistycznej młodzieżówce i z pierwszym powiewem wiatru zmian w Sowietach przepoczwarzył się w socjaldemokratę. Słowem, a nawet trzema, jest włoskim lewicowcem modelowym.