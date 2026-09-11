In vitro i degradacja katolickiej kultury

Każdy wie, czym jest in vitro: w laboratorium tworzy się kilka ludzkich zarodków, następnie wybiera się ten, który w ocenie techników najbardziej "rokuje", a wreszcie wszczepia się go kobiecie. Czasem się udaje i rodzi się dziecko. Pozostałe zarodki – które mogłyby się urodzić, gdyby to one zostały wybrane – podlegają w Polsce zamrożeniu. To oznacza w praktyce wyrok śmierci: być może któryś zostanie kiedyś odmrożony, by posłużyć jakiejś parze, ale większością nikt się nie interesuje; zresztą część nie przeżywa odmrożenia.