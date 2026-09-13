Jak rower zmienia Warszawę
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Opinie

Jak rower zmienia Warszawę

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Protoplasta roweru z początku XIX wieku
Protoplasta roweru z początku XIX wieku Źródło: Wikimedia Commons
DO ZOBACZENIA Rower, mimo że jest jednym z najbardziej przełomowych wynalazków, często był niedoceniany jako etap przejściowy – od ruchu pieszego, przez konny, do epoki silników spalinowych.

Dzisiaj staje się znów doceniany – „nie tylko jako środek transportu, lecz także jako technologia, która kształtuje codzienne praktyki, wpływa na doświadczenie ciała i sposób postrzegania miasta”.

Recenzja została opublikowana w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
Autor: Anna Zalewska
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