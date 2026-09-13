Jak rower zmienia Warszawę

DO ZOBACZENIA Rower, mimo że jest jednym z najbardziej przełomowych wynalazków, często był niedoceniany jako etap przejściowy – od ruchu pieszego, przez konny, do epoki silników spalinowych.
Dzisiaj staje się znów doceniany – „nie tylko jako środek transportu, lecz także jako technologia, która kształtuje codzienne praktyki, wpływa na doświadczenie ciała i sposób postrzegania miasta”.
Recenzja została opublikowana w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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