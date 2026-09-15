Widzowie TVN są wściekli. "Co wy zrobiliście?!"

"Na Wspólnej" doczekało się dużej zmiany. Po ponad dwóch dekadach producenci serialu zdecydowali się odświeżyć jego czołówkę. Widzowie po raz pierwszy zobaczyli ją w odcinku wyemitowanym 14 września. Szybko okazało się, że nowa oprawa nie wszystkim przypadła do gustu. Największe emocje wywołał brak charakterystycznego głosu Krzysztofa Krawczyka. Serial TVN jest obecny na antenie od 2003 roku, a jego czołówka przez lata stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów produkcji.

"Na Wspólnej" z nową czołówką. Zrezygnowali z Krawczyka

Informacja o zmianie pojawiła się 14 września na facebookowym profilu "Na Wspólnej". Za nową ścieżkę dźwiękową odpowiada L.U.C. Tym razem twórcy postawili na efektowne ujęcia Warszawy oraz dobrze znane twarze aktorów występujących w serialu. W czołówce pojawiają się m.in. Weronika Dancewicz, Anna Guzik, Jakub Wesołowski, Marta Wierzbicka, Robert Kudelski i Mieczysław Hryniewicz.

Zmieniono również klimat całej oprawy. Zamiast bardziej rodzinnego i swojskiego charakteru znanego z poprzedniej wersji pojawiły się ciemniejsze kadry i poważniejsza atmosfera. Całość ma sprawiać wrażenie bardziej nowoczesnej i filmowej. Problem w tym, że dla części fanów właśnie ta zmiana pozbawiła serial jego charakterystycznego klimatu.

Największe kontrowersje wzbudziło jednak zastąpienie dotychczasowej piosenki. Przez lata czołówka "Na Wspólnej" była nierozerwalnie związana z głosem Krzysztofa Krawczyka, z którego zrezygnowano w nowej odsłonie.

Widzowie TVN są wściekli. "To chyba jakiś żart!?"

Pod wpisem dotyczącym nowej czołówki szybko pojawiły się komentarze rozczarowanych widzów. Wielu z nich uważa, że akurat tego elementu nie należało zmieniać.

"Brakuje mi starej czołówki, była ciepła, zachęcająca. A to teraz takie bez wyrazu"; "Chyba pora przestać oglądać. Byli wszyscy bohaterowie, a teraz to wytwór sztucznej inteligencji"; "Co wy zrobiliście z czołówką? Oddajcie mi pana Krawczyka!"; "Bez Krzysztofa Krawczyka! To chyba jakiś żart!?"; "Ta wygenerowana melodia to strzał w stopę, chyba największa wtopa TVN!"; "Zła zmiana. Jak można było wymienić Krawczyka na jakieś plumkanie?"; "Dobrze, że Player ma teraz opcję "pomiń czołówkę"" – czytamy w opiniach widzów.

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