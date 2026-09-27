Hetman Konstanty Ostrogski

Urodzony prawdopodobnie w 1460 r., w sławnym rodzie, który szczycił się pochodzeniem od dynastii Rurykowiczów, był jednym z pierwszych wielkich hetmanów litewskich. Był też wojewodą trockim, kasztelanem wileńskim, starostą łuckim, bracławskim i upickim.

Pierwsze laury zdobywał w czasie walk z Tatarami za króla Jana Olbrachta. W lipcu 1497 r. pobił pod Oczakowem oddziały tatarskie chana Mehmeda I Gereja, biorąc go do niewoli. To właśnie za to zwycięstwo otrzymał jako pierwszy w historii urząd wielkiego hetmana litewskiego. Niestety, dalsze jego losy były bardziej tragiczne, a przy tym sensacyjne. W roku 1500 wziął udział na czele amii litewskiej w wojnie z Moskwą, która skończyła się dla niego katastrofą.