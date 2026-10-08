Premier: Będę starał się chronić nas wszystkich przed tego typu pomysłami

Premier Donald Tusk opublikował w mediach społecznościowych 13-minutowy film zatytułowany "Tu chodzi o życie młodych Polaków". W nagraniu odniósł się do ataków, do których doszło w ostatnich dniach w szkołach na Mazowszu.

Szef rządu poruszył również kwestię powszechnego dostępu do broni. – Prezydent chciał rozpocząć wielką debatę narodową, bo jest zwolennikiem, aby dostęp do broni był możliwie amerykański. Wiecie, o czym mówię. Czyli powszechny. Ja bym bardzo się tego bał. Bałbym się w imieniu was wszystkich – stwierdził Tusk.

– Wyobraźcie sobie, ci zamachowcy... na razie może większość z nich projektuje to sobie tylko w tych chorych marzeniach w internecie. Ale niektórzy, jak widzieliście, ruszyli. Wyobraźcie sobie, że oni wszyscy mieliby broń – kontynuował.

Łatwiejszy dostęp do broni? Tusk komentuje

– Nie mam żadnych wątpliwości, że w Polsce w ogóle nie powinniśmy zakładać takiego rozwiązania i będę starał się chronić nas wszystkich przed tego typu pomysłami, które mogą doprowadzić do upowszechnienia agresji i przemocy i do znacznie większych ofiar aktów przemocy – zapowiedział premier.

– Bądźmy w tym razem. Przemoc musi być wyparta z życia publicznego, a każdy polityk, niezależnie od urzędu, jaki sprawuje (...), ale też każdy dziennikarz, ci wszyscy, którzy promują przemoc jako styl życia albo promują przemoc, gwałt na tych, którzy mówią w języku ukraińskim, albo są bezbronną dziewczyną, ci wszyscy muszą zamilknąć. Nie możemy dłużej im pozwalać buszować w sieci. Dlatego zrobię absolutnie wszystko (...), żeby państwo tutaj miało bardzo twardą rękę i żebyśmy już nigdy w żaden sposób nie ulegli tym, którzy z przemocy zrobili sposób na życie – skwitował.

Prezydent Nawrocki mówił o dostępie do broni

Prezydent Karol Nawrocki zabrał głos w sprawie upowszechnienia dostępu do broni podczas otwarcia strzelnicy sportowej w Bogutach-Piankach. – Chciałbym zwrócić się i do opinii publicznej, i do pana ministra, i do wszystkich państwa, aby w Rzeczpospolitej podjąć dzisiaj publiczną dyskusję o dostępie do broni – powiedział.

Jak podkreślił, "żyjemy w kulturze, nazwijmy ją, transatlantyckiej, w której są różne podejścia do broni". – Z jednej strony w Stanach Zjednoczonych prawo dostępu do broni zapisane jest w konstytucji, z drugiej strony w Unii Europejskiej jest dużo bardziej restrykcyjne podejście do posiadania broni – tłumaczył.

Nawrocki zwrócił uwagę, że polskie przepisy w tej materii są bardzo surowe, również na tle uregulowań przyjętych w innych państwach UE. – Polska pozostaje na samym końcu dostępu do broni, zaledwie ok. 1 proc. obywateli Rzeczypospolitej ma dostęp do broni, potrafi się bronią posługiwać – zauważył prezydent. – Jestem przekonany, że musimy podjąć publiczną dyskusję o odpowiedzialnym dostępie do broni – dodał.

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