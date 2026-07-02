Mężczyźni do likwidacji! Taki jest wyrok dziwaków od klimatu

Siłą rzeczy II Jak się okazuje, mężczyźni tak dalece – tak wprost niesłychanie ogromnie – odstają wielkością swego "śladu węglowego" od kobiet, że naprawdę nie pozostaje już nic innego, jak tylko się ich pozbyć. I to raz na zawsze, bo przecież… "szkoda Ziemi"! "Szkoda Matki Ziemi"!

Na dane, które mogą prowadzić właśnie jedynie do takiej – w istocie w konsekwencji prawdziwie morderczej dla nas, mężczyzn – konkluzji zwróciła uwagę „Rzeczpospolita”, przytaczając na swych łamach wiekopomne wyniki badań, czy raczej – jak zaznaczono w „Rz” – „skompilowanie wyników badań 22 badaczy (! – przyp. aut.) z 13 krajów (! – przyp. aut.)”, dokonane wespół w zespół przez „zespół naukowców” z brytyjskiego University of Huddersfield.