Cejrowski: Powinniśmy poczekać aż UE się zmieni. Lisicki: Do ludzi dociera, że zostali oszukani

Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 r. na mocy Traktatu Akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 r. w Atenach. W poniedziałek, 1 maja 2023 r. przypadła 19. rocznica przystąpienia naszego kraju do struktur UE. Z tej okazji w ogrodach Pałacu Prezydenckiego w Warszawie prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki udzielili wypowiedzi dla mediów.

– Mija 19 lat, od kiedy przystąpiliśmy do Unii Europejskiej. Jesteśmy uczestnikami europejskiej wolności w pełnym tego aspekcie. To efekt naszej ciężkiej pracy. Dziękuję za to wszystkim naszym rodakom – mówiła głowa państwa.

– 19 lat temu Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Niektórzy określali tamten dzień mianem "powrotu Polski do Europy". Wstępując do Unii, wróciliśmy do naszego matecznika cywilizacji, spełniła się pewna sprawiedliwość dziejowa – to, co Polsce od dawna należało się, zostało zrealizowane – powiedział z kolei szef rządu.

Cejrowski: Trzeba obalić Unię Europejską

W programie "Antysystem" Wojciech Cejrowski i Paweł Lisicki zastanawiali się nad korzyściami z obecności Polski w Unii Europejskiej.

Wojciech Cejrowski zwrócił uwagę, że Polacy są oszukiwani w sprawie skutków, jakie spotkały Polskę po wstąpieniu w struktury UE. Natomiast Paweł Lisicki zaznaczył, że ważną kwestią jest odbieranie Polakom kolejnych wolności i podstawowych swobód, nawet w obszarach, których kompetencje unijne nie miały obejmować.

– Być może jakoś obalimy Unię Europejską. Bo wyjść się nie da, rozmontować też się nie da. Trzeba obalić – stwierdził Wojciech Cejrowski. – UE paraliżuje rozwiązania suwerennych państw. (…) Przypomnijmy, że wprowadzono regułę, że od 2035 r. nie będzie można sprzedawać samochodów benzynowych, co w oczywisty sposób uderza w swobodę podróżowania, funkcjonowania ludzi. I nie spotkało się to ze specjalnym oporem – oznajmił redaktor naczelny tygodnika "Do Rzeczy" Paweł Lisicki.

Zwiastun 19. odcinka programu "Antysystem" (całość dostępna wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników):