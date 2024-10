Cejrowski: Słowa Gatesa to plan. Lisicki. Mówi: albo nowa pandemia, albo wojna

Dwie potencjalne katastrofy wywołują największe zaniepokojenie Billa Gatesa. W rozmowie z CNBC miliarder ocenił, że obecne napięcia na świecie mogą doprowadzić do „poważnej wojny”. Nawet jeśli jednak uda się uniknąć takiego konfliktu, Gates przewiduje, że w ciągu najbliższych 25 lat najprawdopodobniej nastąpi kolejna pandemia. CNBC zauważa, że również naukowcy na ogół zgadzają się co do tego, że kolejna globalna epidemia jest prawdopodobna, a z czasem – nawet nieunikniona. – Po pandemii zostały wyciągnięte pewne wnioski, ale zrobiono mniej, niż oczekiwałem – przyznał Gates.

Lisicki i Cejrowski komentują

W najnowszym odcinku programu "Antysystem" Paweł Lisicki i Wojciech Cejrowski poruszyli m.in. temat wywiadu Billa Gatesa. – Pojawia się przepowiednia Billa Gatesa, który udzielił wywiadu i opowiadał, jak to on, co się będzie działo w przyszłości. Co ciekawe, powiedział, że będzie albo wielka wojna, albo nowa pandemia, jeszcze większa, niż COVID-19. Ze względu na to, że Gates mówi te rzeczy nie jako bezstronny obserwator, ale jako człowiek, który jest w stanie to wygenerować, to zacząłem się zastanawiać, kiedy się to spełni. Wiele wskazuje na to, że będziemy mieli nową odsłonę paranoi pt. pandemia wraca – zauważył red. naczelny "Do Rzeczy" Paweł Lisicki.

– Wiele wskazuje na to, że Bill Gates ma niskie IQ. Na początku wymyślił program z kolegą, a potem siły, jak np. Soros promowały Gatesa, żeby to on zrobił karierę i duże pieniądze. Teraz podlega różnym podpowiedziom złotoustym, który będą mu szeptać do ucha, że np. potrzebna jest depopulacja. Mamy głód, więc co trzeba zrobić? Wytłuc trochę ludzi, a dla reszty się podzieli jedzenie. No i Bill Gates łapie się na takie rzeczy, a jako, że dali mu zarobić, to teraz korzystają z tego i pozwalają mu używać. Tak, Gates jest w stanie zorganizować pandemię, jak mu ktoś podpowie, podobnie jak wojnę światową – stwierdził Wojciech Cejrowski.

