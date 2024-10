Cejrowski: USA mogą się stać państwem jednej partii. Lisicki: Czy ucieka pan z Arizony?

Do wyborów w USA pozostało zaledwie 11 dni. "New York Times" i Siena College opublikowali ostatni ogólnokrajowy sondaż. Z badań wynika, że Kamala Harris i Donald Trump cieszą się takim samym poparciem, a walka będzie trwała do ostatniej chwili. Co ciekawe, po uwzględnieniu innych kandydatów wyniki sondażu uległy niewielkiej zmianie – 46 proc. respondentów opowiedziało się za Kamalą Harris, podczas gdy 47 proc. wskazało na Donalda Trumpa. Jeszcze w październiku podczas poprzednich badań prowadziła Kamala Harris (49 proc. do 47 proc).

Lisicki i Cejrowski komentują

W najnowszym odcinku programu "Antysystem", który miał premierę w środę, Paweł Lisicki i Wojciech Cejrowski rozmawiali m.in. o niedawnej wypowiedzi Elona Muska. – Niedawno miliarder Elon Musk powiedział, że jeśli Donald Trump przegra te wybory, to będą ostatnie wybory w Stanach Zjednoczonych. On pokazał, że przy takim tempie, w jakim narasta przybywanie migrantów do USA, a także to, jak szybko się legalizują, to zaraz się okaże, że będą najważniejszą grupą, która będzie przeważała wybory na rzecz Demokratów. Co pan o tym sądzi? – zapytał red. naczelny "Do Rzeczy".

Wojciech Cejrowski ocenił, że to "tempo przypomina legalizowanie Ukraińców w Polsce". – Władza zrobiła różne ruchy, my się nawet nie spostrzegliśmy, a już mamy status ogromnej populacji na naszym terenie. W USA wygląda to podobnie. Elon Musk założył, że oni całe życie będą głosować na Demokratów, bo oni im coś dali. Tylko jak pan już tu siedzi, to pan przestaje być już wdzięczny, że oni wpuszczają więcej imigrantów, bo oni zabierają panu pracę, lub obniżają standard życia – wskazywał.

– Meksykanin jest lepiej wykształcony od gościa z Somalii. W związku z tym, oni niekoniecznie będą głosować na Demokratów. Meksykanie masowo głosują na Trumpa, bo widzą, że ich pensje są przejadane przez tych przybyszów. Nie ma takiej gwarancji, że cała ta populacja będzie głosowała na Demokratów. Demokraci mogą się na nich przejechać, bo Meksykanie są konserwatywni i przywieźli ze sobą kulturę macho, a Demokraci są całkiem tęczowi – dodawał Cejrowski.

