Cejrowski: Reaktywuję Ciemnogród. Pora się obudzić. Lisicki: Nie dajmy się zwariować

USA rezygnuje z budowy morskich farm wiatrowych na rzecz inwestycji w gaz i LNG, czyli gaz skroplony. Waszyngton wraca do pewnych i stabilnych źródeł energii. Przedsiębiorstwo, które miało wyłożyć środki na budowę wiatraków, przekieruje je z projektów "niepewnych" i "ideologicznych" na inwestycje w paliwa kopalne.

Tymczasem UE, w tym Polska, nie zamierzają rezygnować z odnawialnych źródeł energii. Sami przedstawiciele branży wiatrowej przekonują jednak, że założenia dotyczące rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie, przewidziane m.in. w Krajowym Planie w dziedzinie Energii i Klimatu, są zdecydowanie zbyt optymistyczne i ich realizacja będzie niemożliwa bez znaczącego przyspieszenia procedur.