Cejrowski: Reaktywuję Ciemnogród. Pora się obudzić. Lisicki: Nie dajmy się zwariować

– To szaleństwo nie ma końca, teraz w ramach rządowego projektu jest przygotowywany plan rozbudowy farm wiatrowych na Bałtyku. Im więcej jest tego, tym cena energii nie spada, tylko rośnie z punktu widzenia odbiorcy, bo coraz więcej trzeba płacić na utrzymanie tej stabilności, którą farmy wiatrowe systematycznie niszczą. Tego nawet w komunie nikt nie wymyślił – ocenia Paweł Lisicki w rozmowie z Wojciechem Cejrowskim w programie Antysystem.
USA rezygnuje z budowy morskich farm wiatrowych na rzecz inwestycji w gaz i LNG, czyli gaz skroplony. Waszyngton wraca do pewnych i stabilnych źródeł energii. Przedsiębiorstwo, które miało wyłożyć środki na budowę wiatraków, przekieruje je z projektów "niepewnych" i "ideologicznych" na inwestycje w paliwa kopalne.
Tymczasem UE, w tym Polska, nie zamierzają rezygnować z odnawialnych źródeł energii. Sami przedstawiciele branży wiatrowej przekonują jednak, że założenia dotyczące rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie, przewidziane m.in. w Krajowym Planie w dziedzinie Energii i Klimatu, są zdecydowanie zbyt optymistyczne i ich realizacja będzie niemożliwa bez znaczącego przyspieszenia procedur.
