Cejrowski: Morawiecki, czyli ludzie z Davos. Lisicki: Walka o przyszłość prawicy

Tematem najnowszego odcinka programu "Antysystem" był m.in. konflikt wewnętrzny w PiS oraz przyszłość Mateusza Morawieckiego. W czwartek (23 lipca) mija termin ultimatum, jakie kierownictwo partii postawiło parlamentarzystom w sprawie członkostwa w stowarzyszeniach, m.in. Rozwój Plus Morawieckiego.

Cejrowski o Morawieckim: Mamy do czynienia z implantem

– Kim jest Morawiecki? Pan pamięta, skąd on się wziął? – zapytał Pawła Lisickiego Wojciech Cejrowski.