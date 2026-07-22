Cejrowski: Morawiecki, czyli ludzie z Davos. Lisicki: Walka o przyszłość prawicy

Mateusz Morawiecki i Donald Tusk to są dwie nerki wypełnione tym samym moczem – uważa Wojciech Cejrowski. Zdaniem Pawła Lisickiego, Morawiecki w czasie rządów PiS wykonywał polecenia Jarosława Kaczyńskiego.
Tematem najnowszego odcinka programu "Antysystem" był m.in. konflikt wewnętrzny w PiS oraz przyszłość Mateusza Morawieckiego. W czwartek (23 lipca) mija termin ultimatum, jakie kierownictwo partii postawiło parlamentarzystom w sprawie członkostwa w stowarzyszeniach, m.in. Rozwój Plus Morawieckiego.
Cejrowski o Morawieckim: Mamy do czynienia z implantem
– Kim jest Morawiecki? Pan pamięta, skąd on się wziął? – zapytał Pawła Lisickiego Wojciech Cejrowski.
Źródło: DoRzeczy.pl