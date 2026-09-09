Kościół po konsekracjach biskupów Bractwa św. Piusa. Spór Cejrowski-Lisicki

Dykasteria Nauki Wiary wydała dekret ekskomuniki wobec sześciu biskupów Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X. Powodem jest nielegalna konsekracja czterech prezbiterów, dokonana 1 lipca 2026 r. w Écône w Szwajcarii bez zgody papieża Leona XIV. Kara obowiązuje "ipso facto" i jest zarezerwowana dla Stolicy Apostolskiej. Jako jej podstawę wskazano dokonanie "czynu o naturze schizmatyckiej", jakim była "konsekracja biskupia czterech prezbiterów bez papieskiego zlecenia i wbrew woli Papieża".

Ekskomunika objęła biskupów Alfonso de Galarretę i Bernarda Fellaya jako konsekratorów oraz czterech nowo wyświęconych: Pascala Schreibera, Michaela Goldade'a, Michela Poinsinet de Sivry i Marca Hanappiera. Dekret podpisał kardynał Víctor Manuel Fernández, prefekt Dykasterii Nauki Wiary — dzień po uroczystości w Écône. Wierni świeccy, którzy formalnie przystąpili do Bractwa, również są uznawani za ekskomunikowanych.