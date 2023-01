Ziemkiewicz: Zwycięstwo PiS prawdopodobne. Lisicki: Opozycji nie pomoże nawet Maryla Rodowicz

Maryla Rodowicz w ostrych słowach zaatakowała rządzących, "życząc" PiS-owi przegranej w wyborach. Piosenkarka zarzuciła Zjednoczonej Prawicy, że ta przyczynia się do pogłębiania podziałów w społeczeństwie. – To jest przykra sytuacja, że rządzący doprowadzili do podziałów. Jak można być partią wiodącą i tak dzielić ludzi?! Dlatego bym chciała, żeby przegrali wybory – stwierdziła artystka. – Żeby ludzie mogli poczuć się ludźmi, żeby mogli mówić to, co chcą, żeby mogli być tacy, jacy chcą, żeby mogli spać z kim chcą, żeby politycy przestali im zaglądać pod kołdrę – dodała.

Jak jednak wskazuje nowy sondaż Instytutu Badań Pollster wykonanego dla "Super Expressu", ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego jest jedyną partią, której notowania wzrosły w ciągu miesiąca. Jak wynika z nowego badania, na Prawo i Sprawiedliwość chce dziś zagłosować 34,76 proc. ankietowanych – to o 4 punkty procentowe więcej niż miesiąc temu. "Jednocześnie nie wzrosły notowania partii opozycyjnych" – podkreśla dziennik na swojej stronie internetowej.

Wybory parlamentarne. Ziemkiewicz: Narastający cykl maniakalno-depresyjny

W najnowszym odcinku "Polski Do Rzeczy" Paweł Lisicki oraz Rafał Ziemkiewicz rozmawiali m.in. o kondycji opozycji. – Wygląda na to, że skończyła się euforia opozycji z powodu sondaży, bo w ostatnich widać, że PiS odzyskuje poparcie. Po stronie opozycji zaczął się więc festiwal rozliczania, kto za to odpowiada i jak to jest możliwe – ironizował red. naczelny "Do Rzeczy".

– Właściwie od zwycięstwa PiS w 2005 roku mamy taki narastający cykl maniakalno-depresyjny. Jest faza pobudzenia, entuzjazmu, że już za moment, a później się okazuje, że jednak nie i mamy fazę depresji. Ostatnio ta faza euforyczna jest odpalana sztucznie, bo na ogół, jak PO ma dobry wynik w sondażach, to są one Kantaru, a te jak wiadomo, nie pokrywają się z innymi – kpił Rafał Ziemkiewicz. – Sprawdziłem kilka tematów, na które wypowiadali się w ostatnich dniach politycy opozycji. Np. Janina Ochojska oskarżyła polski rząd w ludobójstwie nielegalnych imigrantów. Taka Ochojska idzie i opowiadała swoje kocopoły. Co później muszą mówić politycy PO? Odnosić się do tego – zauważył Paweł Lisicki.

