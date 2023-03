Lisicki: Agora i TVN na wojnie z papieżem. Ziemkiewicz: Skutecznie niszczą opozycję

Nie milkną echa reportażu TVN24 atakującego Jana Pawła II. Przypomnijmy, że w materiale Marcina Gutowskiego zawarto tezę, że Karola Wojtyła a potem Jan Paweł II widział o przypadkach molestowania seksualnego podległych mu księży i nie zareagował na nie w odpowiedni sposób.

Materiał opierał się na książce holenderskiego dziennikarza Ekke Overbeeka oraz na materiałach SB. Twierdzenie o tuszowaniu pedofilii przez papieża Polaka wstrząsnęło polską opinią publiczną oraz wywołała znaczące reakcje wśród polityków i komentatorów.

Decyzja o powołaniu zespołu historyków do przebadania archiwów państwowych i kościelnych, jaka zapadła na niedawnym zebraniu plenarnym Episkopatu Polski, jest pokłosiem polemik, które wzbudził reportaż wyemitowany w TVN24 Marcina Gutowskiego o Karolu Wojtyle i książka „Maxima culpa. Jan Paweł II wiedział” Ekke Overbeeka.

Atak na Jana Pawła II. Ziemkiewicz: Strzał w kolano PO

O reportażu TVN 24 rozmawiali Paweł Lisicki i Rafał Ziemkiewicz w programie "Polska Do Rzeczy". – Temat papieża zniknął z TVN-u. Najpierw było dwa-trzy dni grzania i chlubienia się, że zrobiliśmy reportaż, którzy obejrzało ileś milionów ludzi. Potem nagle ciach i tematu nie ma. Jest tylko to, że PiS wyciągnął temat papieża i jest to obrzydliwe. Strzelili PO w kolano. Był jeszcze wywiad z szefem IBRiSu, gdzie opozycja zawsze wychodziła lepiej. Szef IBRiSu przyznał, że zrobili badanie, według którego po reportażu wzrósł odsetek osób, dla których Jan Paweł II jest autorytetem – powiedział Ziemkiewicz.

– Muszę powiedzieć, że rozmawiałem z jednym z polityków PiS-u, który powiedział mi, że jak wcześniej krytykował prezydenta Dudę za zawetowanie "lex TVN", to teraz zamierza wysłać mu kwiaty, bo w ten sposób prezydent skutecznie wykończył PO – powiedział Paweł Lisicki, red. naczelny "Do Rzeczy".

