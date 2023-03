"Prawdziwi badacze zniszczyli manipulacje Overbeecka i TVN"

Lewicowo-liberalne media przypuściły kolejny atak na św. Jana Pawła II. Papież jest oskarżany o to, że zarówno jako Ojciec Święty, jak i jeszcze jako metropolita krakowski miał rzekomo tuszować sprawy molestowania nieletnich w Kościele i być pobłażliwym wobec pedofilów w sutannach. W ostatni poniedziałek stacja telewizyjna TVN24 wyemitowała reportaż zatytułowany "Franciszkańska 3". Autorzy usiłują przekonywać, że kardynał Karol Wojtyła w latach 1964 – 1978 tuszował przypadki pedofilii podległych mu księży.

Wcześniej "Gazeta Wyborcza", bazując na materiałach UB, pozyskanych od tajnego współpracownika ks. Anatola Boczka, podała, że kardynał Adam Sapieha, jako metropolita krakowski, molestował kleryków.

W odpowiedzi na ataki na papieża Polaka i Kościół w Polsce, zorganizowano konferencję, na której znawcy życia i dorobku św. Jana Pawła II odpowiedzieli na zarzuty pojawiające się w przestrzeni publicznej.

Jaki podsumowuje konferencję

W serii wpisów opublikowanych na Twitterze europoseł Patryk Jaki podsumował sobotnią debatę. "Prawdziwi naukowcy i badacze po prostu zniszczyli manipulacje Overbeecka i Gutowskiego z TVN. Sam TVN, mimo zaproszenia, nie miał odwagi pojawić się na konferencji" – wskazuje europoseł.

Podczas konferencji poruszono wątek kard. Adama Stefana Sapiehy. Według reportażu TVN24, Sapieha molestował kleryków i to przez niego Karol Wojtyła miał nabrać przeświadczenia, że taka sytuacja to coś normalnego. – Historia oparta na jednym, niewiarygodnym źródle. Logicznie sprzecznym, wskazującym, że 83-letni bardzo chory kardynał miał zachowywać się jak nastolatek. Nawet sama bezpieka nie dała wiary tym opowieściom. Student 1 roku nie zdałby egzaminu z takimi materiałami – ocenił prof. Paweł Skibiński, wykładowca UE.

Dr Marek Lasota, dyrektor Muzeum Armii Krajowej, historyk, wskazał, że "autorzy reportażu, mówią, iż nie mają dostępu do archiwów kościelnych. Tymczasem nie ma śladu, aby nawet o nie pytali". – Sprawdzałem. Wątek ks. Mistata, zeznania złożone w 9 dniu torturowania go przez SB, w ramach przygotowania przez bezpiekę akcji ataku na Kurię Krakowską. Jak takie zeznania można traktować za wiarygodnie? – pytał badacz.

Podczas dyskusji nawiązano też do innej historii przedstawionej w reportażu "Franciszkańska 3". Chodzi o ks. Bolesława Sadusia. W materiale TVN24 zaprezentowano go jako wielokrotnego pedofila, który dzięki znajomości z kard. Wojtyłą został przeniesiony do Austrii. "Wskazuje się bardziej na jego homoseksualne skłonności niż pedofilię. Sprawa budzi wątpliwość, nie jest w żaden sposób wyczerpująco wyjaśniona w świetle standardów badań historycznych. Raczej budzi pytania o to, czy dobrze postawiono hipotezę" – relacjonuje Patryk Jaki.

Red. Grzegorz Górny zarzucił, że w wątku poświęconym Rembertowi Weaklandowi, amerykańskiemu duchownemu, "pominięto informacje kim był (oszustem), a traktuje się jako wiarygodne źródło". – Informację, którą zresztą podał, okazała się po weryfikacji nieprawdziwa. W materiale nie ma śladu wysiłku, aby pokazać kontekst historyczny. Co jednak najważniejsze, w procesie oskarżenia Jana Pawła II o najcięższe przestępstwa nie ma miejsca na oddanie mu głosu. Pokazania jego perspektywy, a źródeł jest wiele. To naruszenie standardów – zaznaczył Górny.

"Generalnie ten materiał Gutowskiego i książka Ekke Overbeecka to kompromitacja pod względem warsztatowym, etycznym i merytorycznym. Czas na wyciąganie z tego wniosków" – podsumował Jaki.

Oprócz debaty, powstanie też komitet w sprawie ogólnopolskich manifestacji poparcia w obronie św. Jana Pawła II, które planowane są na 2 kwietnia tego roku.

