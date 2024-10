Lisicki: Opowieści o Trumpie-Hitlerze dla idiotów. Ziemkiewicz: Chcę widzieć to wycie, jak wygra

Już za tydzień wybory prezydenckie w USA. W Polsce wydarzenie to jest szeroko komentowane, a lewicowo-liberalne media nie kryją, że kibicują urzędującej wiceprezydent, kandydatce demokratów Kamali Harris. Autorzy podcastu "Co to będzie" serwisu gazeta.pl podsumowali wiec Donalda Trumpa w Nowym Jorku oraz ostatnie dni kampanii wyborczej. Nie zabrakło emocjonalnych oskarżeń o faszyzm i straszenia wizją prezydentury republikanina. Nazwano go "zmęczonym 78-latkiem", który ma "w głowie rasistowską sieczkę". "Faszystowska gala Trumpa. Jak wygra, chce wyprowadzić wojsko na ulice" – tak portal gazeta.pl zatytułował tekst poświęcony kampanii wyborczej w USA.

Atak na Trumpa. Lisicki i Ziemkiewicz komentują



W najnowszym odcinku programu "Polska Do Rzeczy" Paweł Lisicki i Rafał Ziemkiewicz skomentowali histerię ws. Donalda Trumpa. – Mamy szczególną kampanię wyborczą. Na początek proponuję fragment artykułu z portalu gazeta.pl pt. "Faszystowska gala Trumpa. Jak wygra, chce wyprowadzić wojsko na ulice", bo to naprawdę modelowy przykład, jak się buduje taką narrację. Powiem ci szczerze, że poziom manipulacji jest tak nieprawdopodobny, że aż nie wiem – zauważył red. naczelny "Do Rzeczy" Paweł Lisicki.

– To już skretynienie po prostu. W obozie lewicowo-liberalnym chyba muszą się śmiać z tego, co wymyślają. W redakcji gazeta.pl pewnie przypomnieli słowa Michnika, który porównał Trumpa do Hitlera, więc zaczęło się szycie narracji i kombinowanie. To klasyka gatunku i tych bredni. Zgodnie z badaniami ok. 80 proc. konotuje tytuły, ale nie rozwija treści. Stąd jest takie formułowanie tytułów – stwierdził Rafał Ziemkiewicz. – To ta sama retoryka, która pojawia się w Stanach Zjednoczonych. W ub. tygodniu mówiliśmy o Anne Applebaum, która porównała Trumpa do trójki Mussolini-Hitler-Stalin. Mamy Kamalę Harris, która porównuje Trumpa do Hitlera. Coś nieprawdopodobnego – dodawał Lisicki.

