Lisicki: Jak Schwab naginał raporty. Ziemkiewicz: Koniec mędrców z Davos

Szokujące doniesienia ws. Światowego Forum Ekonomicznego. Oskarżenia wysunięte pod adresem wieloletniego organizatora forum w Davos Klasua Schwaba opisuje brytyjski dziennik "The Telegraph".

Jak relacjonuje gazeta, Klaus Schwab, współtwórca konferencji w Davos w Szwajcarii, ingerował w zawartość corocznego Raportu Globalnej Konkurencyjności Światowego Forum Ekonomicznego, który klasyfikuje kraje pod względem produktywności i długoterminowego dobrobytu. W raporcie za lata 2017-2018 Wielka Brytania awansowała z siódmego na czwarte miejsce po zmianie metodologii. Właśnie z tego powodu Schwab miał napisać do pracowników, że Wielka Brytania "nie może odnotować żadnej poprawy", ponieważ w przeciwnym razie zostanie "wykorzystana przez obóz Brexitu". Finalnie ostateczna wersja raportu opublikowanego w 2017 roku wskazywała, że Wielka Brytania spadła o jedno miejsce na ósme.

Sytuacja była kłopotliwa dla organizatorów konferencji w Davos. Ostatecznie Światowe Forum Ekonomiczne próbowało tłumaczyć, że choć referendum ws. Brexitu nie wpłynęło na notowania Wielkiej Brytanii, to w perspektywie prawdopodobnie osłabi konkurencyjność Zjednoczonego Królestwa.

Lisicki i Ziemkiewicz komentują

W najnowszym odcinku programu "Polska Do Rzeczy" Paweł Lisicki i Rafał Ziemkiewicz komentują doniesienia "The Telegraph". – Jak fakty są sprzeczne z teorią, to tym gorzej dla faktów i trzeba je zmienić. To właśnie zrobił Schwab i prawdopodobnie nie był to pierwszy raz. Zresztą tzw. eksperci zaczynają tracić na znaczeniu, bo co jakiś czas okazuje się, że to, co głoszą, to nieprawda – mówił Rafał Ziemkiewicz.

– Zresztą Światowe Forum Ekonomiczne zostało wypromowane jako źródło mądrości na temat współczesnego świata i przyszłości. Zresztą na tym polegał autorytet Klausa Schwaba, który coś mówił. Teraz okazuje się, że zachowywał się jak spryciarz, który używał siły, by wymusić na tych, którzy przygotowywali raport, zmiany. Nie bał się też tego obwieszczać. Motywacją było to, że nie może być tak, że państwo, które opuściło UE, mogło na tym zyskać – mówił Paweł Lisicki.