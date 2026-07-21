Lisicki: Morawiecki szachuje Kaczyńskiego. Ziemkiewicz: Na jaki on liczy elektorat?

W czwartek (23 lipca) mija termin ultimatum kierownictwa partii Jarosława Kaczyńskiego. Do tego czasu jej członkowie mają zrezygnować z udziału w stowarzyszeniach pod groźbą usunięcia z ugrupowania. Wiosną br. Mateusz Morawiecki założył stowarzyszenie Rozwój Plus i nie zamierza z niego rezygnować.

Były premier wydał dziś oświadczenie w sprawie sytuacji w PiS. – Nasi konkurenci potrafią działać różnymi skrzydłami. My również nie powinniśmy bać się różnorodności. Różne skrzydła, ale jeden wielki obóz patriotyczny. Różne temperamenty, ale jeden cel. Różne sposoby docierania do Polaków, ale wspólne zwycięstwo. Różnica zdań nie jest zdradą. Praca programowa nie jest rozłamem – powiedział Morawiecki w nagraniu opublikowanym w serwisie X. Jak dodał, "Prawo i Sprawiedliwość nie jest własnością żadnej grupy ani frakcji", lecz "wspólnym dobrem milionów Polaków, którzy uwierzyli, że Polska może być silna, sprawiedliwa i ambitna".