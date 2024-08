Rada Biskupów Diecezjalnych obraduje na Jasnej Górze

We wtorek 27 sierpnia na Jasnej Górzew zebrała się Rada Biskupów Diecezjalnych. Biskupi z całego kraju poruszą wiele kwestii bieżących dotyczących kraju i Kościoła. Jednym z tematów będzie lekcja religii w szkołach. Prezydium KEP zawnioskowało o zbadanie rozporządzenia Minister Edukacji z dn. 26 lipca br. Petycję z prośbą o wystąpienie z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego przekazano I Prezes Sądu Najwyższego.

"I Prezes Sądu Najwyższego wystąpiła z wnioskiem o zbadanie konstytucyjności rozporządzenia Ministra Edukacji z 26 lipca 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach" – przekazał we wtorek zespół prasowy Sądu Najwyższego.

Bp Osial: Religia to wielkie dzieło wychowawcze

Bp Wojciech Osial podkreślił, że Kościół "chce rozmawiać, "szukać porozumienia". "Stoimy na stanowisku, żeby było poszanowane obowiązujące prawo" – mówił podczas zebrania Rady Biskupów Diecezjalnych bp Wojciech Osial.

Hierarcha podziękował również rodzicom, którzy posyłają swoje dzieci na lekcje religii. "Lekcja religii to nie jest tylko przekaz treści ściśle związanych z wiarą. To jest też wielkie dzieło wychowawcze. Treści religijne pomagają w wychowaniu człowieka do wartości, kształtowaniu charakteru, sumień, osobowości" – zwracał uwagę bp Osial. Lekcja religii, zdaniem metropolity, ma również wymiar kulturowy i historyczny.

"Trapią nas nieporozumienia społeczne"

W przeddzień zebrania Rady Biskupów Diecezjalnych, biskupi z całego kraju uczestniczyli w obchodach uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej na Jasnej Górze. Uroczystości zakończyły się Apelem Jasnogórskim, podczas którego przewodniczący KEP abp Tadeusz Wojda zawierzył Maryi. "Nie przychodzimy do Ciebie, tylko po to, aby się wyżalić, ale aby z Twoją pomocą przeciwdziałać, bo jesteśmy przekonani o potędze Twojego działania i o możliwości zwycięstwa. Przychodzimy do Ciebie zwycięska Pani Jasnogórska, aby usłyszeć, co mamy czynić. A Ty nam powtarzasz słowa z Kany: Uczyńcie, cokolwiek wam powie. Wskazujesz nam więc, że mamy pójść za Chrystusem, bo On jest drogą, prawdą i życiem – podkreślił Przewodniczący KEP.

Abp Tadeusz Wojda wskazywał na podziały, które moralnie osłabiają naród i społeczeństwo. Mówił o podważaniu duchowych autorytetów, wprowadzaniu w życie publiczne kultury śmierci, demoralizacji dzieci i młodzieży czy próbach wymazywania wiary i religii z przestrzeni publicznej. Przypomniał słowa św. Jana Pawła II: "Tylko w klimacie poszanowania wolności religijnej można budować społeczeństwo naprawdę na miarę człowieka".

Podczas zebrania Rady Biskupów Diecezjalnych omówiono również inicjatywy związane z Rokiem Jubileuszowym 2025, zarówno w Polsce, jak i w Rzymie, a także kwestie ochrony dzieci i młodzieży w związku z tzw. Ustawą Kamilka.

