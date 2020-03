Lider Bayer Full: Idźmy do kościoła wbrew zakazom

Od 25 marca do 11 kwietnia obowiązuje nowe rozporządzenie ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego dotyczące ograniczeń w poruszaniu się. Z domu nie wolno wychodzić bez uzasadnionego powodu. Wyjaśniamy, o co dokładnie chodzi.

Rządowe rozporządzenie dotyczy też Kościoła. We mszy św. lub innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę. Episkopat apeluje do wiernych, by starali się uczestniczyć we mszy za pomocą mediów i internetów.

Sławomir Świerzyński stwierdził na Twitterze, by iść do kościoła wbrew zakazom. Argumentuje, że Polak ma obowiązek strzec wiary katolickiej.

"Mężczyźni, ojcowie i dziadkowie idźmy do kościoła wbrew zakazom, mamy wiarę i odwagę by wielbić Jezusa i błagać Go o Pokój i zdrowie dla naszych rodzin i bliskich. Polak ma obowiązek strzec wiary katolickiej. Tylko pod Krzyżem tylko pod tym znakiem Polska jest Polską..." – napisał Bayer Full.

Według danych Ministerstwa Zdrowia z czwartku wieczorem liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce wynosi 1221. 16 osób zmarło.