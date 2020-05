Papież Franciszek wygłosił w TVP specjalne orędzie do Polaków

– W tym roku świętujemy setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II. To dla mnie okazja, aby zwrócić się do was, krakowskiej młodzieży, mając w pamięci to, jak bardzo Ojciec Święty was kochał i wspominając moją wizytę w Krakowie podczas Światowych Dni Młodzieży w roku 2016 – powiedział Franciszek.

Podkreślił, że Jan Paweł II był niezwykłym darem Boga dla Kościoła i dla Polski. – Jego ziemska pielgrzymka, która rozpoczęła się 18 maja 1920 roku w Wadowicach i zakończyła się przed piętnastu laty w Rzymie, była przepełniona zachwytem wobec życia, nad tajemnicą Boga, świata i człowieka – dodał.

Trudne dzieciństwo Wojtyły

Papież oświadczył, że wspomina Jana Pawła II jako wielkiego czciciela miłosierdzia. – Myślę tu o Encyklice "Dives in misericordia", o kanonizacji św. siostry Faustyny, o ustanowieniu Niedzieli Miłosierdzia Bożego – powiedział. Podkreślił, że Jan Paweł II "potrafił ukazać niepowtarzalność i piękno powołania kobiet i mężczyzn; rozumiał potrzeby dzieci, młodzieży i dorosłych".

Franciszek zwrócił się do młodych, zachęcając ich do poznawania życia i nauczania św. Jana Pawła II, które jest dostępne dla wszystkich, także dzięki internetowi. Jak stwierdził, nauczanie papieża Polaka "stanowi niezawodny punkt odniesienia w poszukiwaniu konkretnych rozwiązań dla trudności i wyzwań, z jakimi rodziny muszą się mierzyć w dzisiejszych czasach".

– Problemy osobiste i rodzinne nie są jednak przeszkodą na drodze świętości i szczęścia. Nie były nią również dla młodego Karola Wojtyły, który jako chłopiec musiał zmierzyć się z utratą matki, brata i ojca. Jako student doświadczył okrucieństwa nazizmu, który odebrał mu wielu przyjaciół. Po wojnie, jako ksiądz i biskup, musiał stawić czoła ateistycznemu komunizmowi – powiedział Franciszek.

Dojrzałość i wiara

Dodał, że "trudności, nawet największe, są próbą dojrzałości i wiary". – Z próby tej wychodzi się zwycięsko tylko wtedy, gdy czerpie się z mocy Chrystusa, który dla nas umarł i zmartwychwstał – powiedział Ojciec święty, odwołując się do pierwszej encykliki Jana Pawła II "Redemptor hominis" i całego jego nauczania.

Franciszek życzył Polakom, aby całe swoje życie zanurzyli w Chrystusie. Wyraził nadzieję, że obchody stulecia urodzin św. Jana Pawła II wzbudzą w młodzieży pragnienie odważnego podążania za Jezusem.

Na zakończenie orędzia papież zawierzył wszystkich wstawiennictwu św. Jana Pawła II i udzielił błogosławieństwa. Poprosił również, aby modlić się za niego.