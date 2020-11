Były minister w rządzie Orbana został biskupem

Ks. Zoltán Balog 4 listopada br. został wybrany na biskupa dunajskiego okręgu Kościoła Reformowanego na Węgrzech. Wcześniej był on duszpasterzem parafii niemieckojęzycznej w Budapeszcie, a potem stał się doradcą premiera Victora Orbán. Z czasem trwale przeszedł do polityki jako poseł do parlamentu. Do roku 2018 pozostawała na stanowisku ministra ds. zasobów ludzkich. Jego przerwa w pracy duszpasterskiej trwała 12 latach. O sprawie informuje portal ekumenizm.pl

Pastor Balog jest następcą ks. dr. Istvána Szabó, biskupa okręgu naddunajskiego przez ostatnie 18 lat, czyli według porządków w Kościele Reformowanym na Węgrzech – trzy kadencje. Na zgromadzeniu Synodu naddunajskiego Balog otrzymał 67 proc. głosów. Kontrkandydatem Baloga był ks. prof. Péter Balla, były rektor Uniwersytetu Reformowanego Gáspára Károliego w Budapeszcie.

Nowy biskup, podobnie jak Kościół Reformowany na Węgrzech, jest od lat związany z władzą premiera Orbana, który także jest wyznania reformowanego. W administracji rządowej jest znaczny krąg polityków związanych z tym z Kościołem. Jak czytamy na portalu ekumenizm.pl "premier chętnie sięga po religijne słownictwo – zdarza mu się zwracać do słuchaczy per "drogi Zborze" albo kończyć przemówienia 'Soli deo gloria".



