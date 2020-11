Niemiecki pastor skazany za krytykę homoseksualizmu

Sąd w Bremie skazał na karę grzywny pastora Olafa Latzla. Powodem oskarżenia i wyroku były wypowiedzi pastora na temat grzeszności homoseksualizmu. Kwota którą Latzel musi przekazać państwu to 8100 euro.

Co powiedział pastor skazany za krytykę homoseksualizmu?

Podstawą oskarżenia były nagrania z portalu You Tube. Latzel mówił tam m.in.: "Ten cały genderowy brud to atak na boski porządek stworzenia, co jest dogłębnie diabelskie i satanistyczne". Nazywał uczestników parad Christopher Street Day "przestępcami".

Olaf Latzel, jak relacjonują media pojawił się na ogłoszeniu wyroku z Biblią i wyraził żal, że jego słowa mogły komuś wydać się prowokacyjne. Powtórzył chrześcijańską naukę na temat homoseksualizmu, która potępia grzech, homoseksualny styl życia, ale nie grzesznika. Wyjaśnił także, że mówiąc o "przestępcach", miał na myśli "agresywnych napastników", którzy atakują jego parafię.

Wcześniejsza aktywność Olafa Latzela

Według portalu dw.com Latzel już wcześniej zachowywał się "prowokacyjnie" po prostu przyjmując za obowiązujące pewne chrześcijańskie tradycje: nie pozwalał kobietom głosić kazań, krytykował islam i buddyzm. Także zgodnie z protestanckimi przekonaniami papiestwo. Nawoływał do niszczenia „bożków” innych religii, ale wtedy sprawa została oddalona argumentem z wolnością poglądów.



