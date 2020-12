Jak pokonać lęk przed cierpieniem

Fragment książki o. Jacquesa Philippe'a "Szukaj pokoju i idź za nim" publikujemy dzięki uprzejmości Wydawnictwa W drodze.

Lęk przed cierpieniem

Inną wielką przeszkodą w zawierzeniu jest obecność cierpienia, zarówno w naszym własnym życiu, jak i w świecie, który nas otacza. Nawet wobec tych, którzy Mu się oddają, Bóg dopuszcza cierpienie i pozwala im doświadczać braku niektórych rzeczy, czasem wielce bolesnego. W jakiej wielkiej biedzie żyła rodzina Bernadetki z Lourdes. Czy nie przeczy to słowom Ewangelii? Nie, ponieważ Pan dopuszcza, byśmy cierpieli na brak pewnych rzeczy (często niezbędnych, zdaniem wielu ludzi), lecz nigdy nie pozbawi nas rzeczy podstawowych: swojej obecności, swego pokoju i wszystkiego, co według Niego konieczne jest do pełnego spełnienia naszego życia. Jeśli pozwala na cierpienie, to naszą siłą powinna być wiara, że – jak powiadała Teresa z Lisieux – "Bóg nie dopuszcza cierpień niepotrzebnych".

Iść do końca

W dziedzinie naszego życia osobistego, podobnie jak w historii świata, powinniśmy być przekonani, jeśli chcemy iść do końca drogą chrześcijańskiej wiary, że Bóg jest wystarczająco dobry i silny, by wykorzystać wszelkie zło i wszelkie, nawet wielkie cierpienie, choćby na pozór zdawało się absurdalne i niepotrzebne, na naszą korzyść. Nie możemy mieć co do tego żadnej filozoficznej czy matematycznej pewności, może być to jedynie aktem wiary. Ale właśnie do tego aktu wiary zaprasza nas zmartwychwstanie Jezusa, zrozumiane i przyjęte jako ostateczne zwycięstwo Boga nad złem. Zło jest tajemnicą i skandalem, i zawsze takim pozostanie. Trzeba robić wszystko, co możliwe, aby je eliminować i łagodzić cierpienie, ale jednak jest ono zawsze obecne w naszym życiu osobistym i w życiu świata. Jego miejsce w ekonomii zbawienia ukazuje mądrość Boga, która nie jest mądrością ludzką i zawsze będzie mieć w sobie coś niepojętego.

Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami – wyrocznia Pana. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje – nad waszymi drogami i myśli moje – nad waszymi myślami (Iz 55,8–9).

W niektórych chwilach swego życia chrześcijanin będzie zmuszony, by wierzył wbrew wszelkim pozorom i "wbrew nadziei uwierzył nadziei" (Rz 4,18). Bywają nieuchronnie takie okoliczności, w których nie potrafimy zrozumieć powodów działania Boga. Nie jest to już bowiem mądrość ludzka, mądrość będąca w naszym zasięgu, zrozumiała i wytłumaczalna ludzką inteligencją, lecz mądrość Boża, tajemnicza i niezrozumiała, która interweniuje w taki właśnie sposób. I wielkie to szczęście, że nie zawsze potrafimy zrozumieć! Gdyby nie to, czyż zgodzilibyśmy się, by mądrość Boża działała wedle swoich zamierzeń? Gdzie byłoby miejsce na zaufanie? Prawdę mówiąc, w wielu sprawach nie postąpilibyśmy tak, jak Bóg postąpił!

Szaleństwo krzyża