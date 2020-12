Prof. De Mattei zachęca do świętowania 450 lat zwycięstwa pod Lepanto

W działania Ligi Świętej zaangażowany był święty Papież Pius V, który zwycięstwo przypisał wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny i w 1572 roku 7 października ogłosił świętem Matki Boskiej Zwycięskiej, zmienionym w 1573 przez jego następcę, papieża Grzegorza XIII, na święto Matki Boskiej Różańcowej.

Zwycięstwo pod Lepanto w historiografii chrześcijańskiego Zachodu ma znaczenie symboliczne, podobnie jak odsiecz wiedeńska Jana III Sobieskiego. Jest znakiem opatrznościowej ochrony krajów chrześcijańskich przez ekspansją islamu.

Profesor Roberto Di Mattei zaprasza do świętowania roku jubileuszowego zwycięstwa pod Lepanto, który ma zwieńczone spotkaniem w Rzymie zaplanowanym na 7 października 2021. Di Matei wskazuje na analogiczną aktualność tamtych zdarzeń.

Od czasów rewolucji francuskiej trwa nieustanna walka z cywilizacją chrześcijańską, Kościołem i Bogiem. Walka ta przez ostatnie ponad dwa stulecia przybierała charakter zbrojny, ideologiczny i wreszcie duchowy, a chrześcijanie są wezwani do tego by stawiać opór działaniom rewolucyjnym, które świat stworzony przez Boga chcą zamienić w piekło. Częścią tej rzeczywistości - jak mówi prof. Di Mattei - jest trwająca pandemia, która prawdopodobnie została wywołana celowo, by osłabić jeszcze bardziej Zachód. Według Di Matteiego trzeba wzywać pomocy Matki Bożej by wydobyć chrześcijan z bezradności w jakiej znajdują się w dzisiejszym świecie od czasów Sobory Watykańskiego II.

Ze szczegółami inicjatywy można zapoznać się oglądając poniższy materiał filmowy w języku angielskim. Dla polskich odbiorców przygotowano polskie napisy.

