Abp Gądecki apeluje o szczepionki dla najuboższych

Dziś przychodzą do Maryi ci, którym jest ciężko i proszą Matkę Zbawiciela: porusz serca ludzi, aby chcieli przyjść im z pomocą – powiedział abp Stanisław Gądecki podczas Mszy św. dla ubogich i bezdomnych przed Obrazem Jasnogórskim. Przewodniczący Episkopatu powtórzył apel papieża, by zapewnić dostęp do szczepionek przeciw Covid-19 chorym, najuboższym i najbardziej wrażliwym.

W kaplicy sióstr elżbietanek w Poznaniu, gdzie przebywa peregrynujący po Polsce Obraz Jasnogórski, podczas Mszy św. transmitowanej na cały świat przez TVP Polonia, modlili się ubodzy, bezdomni i potrzebujący.

Metropolita poznański zauważył, że bezdomność jest szczególnie drastycznym przykładem ubóstwa. „Dziś w Europie żyje ponad 700 tys. osób pozbawionych dachu nad głową w sposób względnie trwały lub nie posiadających własnego mieszkania. Liczba ta wzrosła w ostatnim dziesięcioleciu o 70%. W Polsce znajdziemy ponad 30 tysięcy takich osób” – stwierdził abp Gądecki.

Wśród przyczyn ubóstwa przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski wymienił zmiany demograficzne, bezrobocie, wzrost cen mieszkań czynszowych, brak wystarczającej liczby instytucji całodobowej opieki nad ludźmi bezradnymi.

"I oto właśnie dzisiaj spotykają się na Eucharystii przedstawiciele bezdomnych i potrzebujących miasta Poznania, siostry zakonne oraz woluntariusze. Spotykają się w miejscu szczególnym, bo w pobliżu jednej z czterech jadłodajni dla osób bezdomnych, ubogich, starszych i samotnych. To właśnie w takich miejscach siostry elżbietanki, ale także albertynki, urszulanki, franciszkanki Rodziny Maryi oraz woluntariusze mają okazję dojrzewać jako dzieci Boże. Właśnie tam mogą wyraźniej ujrzeć Chrystusa ubogiego" – mówił abp Gądecki.

Metropolita poznański dziękował wszystkim pomagającym ubogim, zwłaszcza za zorganizowanie w ubiegłym roku Wigilii Caritas.

"W oczekiwaniu na koniec pandemii Obraz Jasnogórski przebywa tutaj – u elżbietanek na ul. Łąkowej, a dzisiaj właśnie przypada dzień jego nawiedzenia przez przedstawicieli bezdomnych i potrzebujących. Wierzymy, Jasnogórska Pani, że Ty wszystko możesz. Popatrz z miłością na bezdomnych, którzy potrzebują naszej pomocy i Twego matczynego spojrzenia, niosącego błogosławieństwo Chrystusa” – podkreślił abp Gądecki.

Uczestnicy transmitowanej przez telewizję uroczystości modlili się, by Jezus nauczył ich kochać nie tylko siebie samych i naszych bliskich, ale przede wszystkim tych, którzy nie są kochani i których trudno kochać.

"Spraw, aby bolało nas cierpienie naszych bliźnich. Daj nam łaskę zrozumienia, że w każdej minucie naszego życia wiele istot ludzkich umiera z głodu i zimna, chociaż na to nie zasłużyły. Ulituj się nad wszystkimi bezdomnymi świata i wybacz, że zbyt długo – powodowani strachem – zostawiliśmy ich samym sobie. Spraw, aby dotykała nas nędza panująca na świecie” – modlił się na zakończenie homilii abp Gądecki.

Podczas Mszy św. zabrał głos przedstawiciel ubogich, dziękując papieżowi Franciszkowi i „naszemu abp. Stanisławowi Gądeckiemu” za wsparcie duchowe. Dziękował także siostrom elżbietankom, prowadzącym jadłodajnię. "Naprawdę są dla nas bardzo dobre" – podkreślił.

We Mszy św. w kaplicy sióstr elżbietanek zgodnie z obostrzeniami sanitarnymi wzięło udział kilkanaście osób, wśród nich kilku wolontariuszy. W przygotowanie liturgii zaangażowała się młodzież z Duszpasterstwa Młodzieży, Chóru i Orkiestry Jordan.

Peregrynujący po Polsce Obraz Jasnogórski od maja 2019 r. nawiedza parafie archidiecezji poznańskiej. Ze względu na pandemię koronawirusa w październiku br. po raz drugi przerwano jego pielgrzymowanie, a ikonę umieszczono w kaplicy sióstr elżbietanek w Poznaniu.

