Konwertyta z islamu zlinczowany w Ugandzie

Yusuf Kintu, według International Christian Concern, był imamem meczetu Macca na wyspie Dolwe w dystrykcie Mayuge. Zginął 7 grudnia 2020 roku.

Według pastora Andrew Nyanmy z kościoła Pełnej Ewangelii Dolwe, Yusuf uwierzył w Chrystusa 30 listopada 2020 roku, po wysłuchaniu Ewangelii.

'Rozmawialiśmy przy kilku okazjach, ale on był bardzo kłótliwy, kiedy poruszyliśmy sprawy związane z wiarą" – mówi Nyanma. "Był genialnym muzułmańskim imamem, ale szanował także wiarę innych ludzi. Tego dnia był spokojny i otwarty. Dał mi czas na wyjaśnienie dlaczego Chrystus jest jedyną drogą do Ojca. Żałował swoich grzechów i zobowiązał się naśladować Chrystusa".

Yusuf i jego rodzina mieszkali w domu niedaleko meczetu, gdzie był imamem. Trzy dni po nawróceniu jego żona Hashfa rozwiodła się z nim i wyjechała z dwójką małych dzieci do domu jej ojca w dystrykcie Bugiri. Zostawiła dwoje starszych dzieci, Abudkriim 19 i Sauda 16.

Według kilku świadków, lokalna społeczność muzułmańska w Yusuf była zaniepokojona krokiem imama. Yusuf został poważnie pobity i stracił przytomność. Jego starszy syn i córka nie byli w stanie mu pomóc, aż do rana, kiedy przybył pastor Andrew i zabrał go do szpitala, gdzie zmarł.

Uganda nie jest znana z nienawiści do chrześcijaństwa, jednak staje się ona coraz bardziej powszechna wśród społeczności muzułmańskich.

Wielu nowych chrześcijan cierpi z powodu nawrócenia z rąk swoich rodzin i byłych przyjaciół. Yusuf jest jednym z nielicznych, którzy faktycznie zginęli, ale wielu cierpi z powodu utraty środków do życia, rodziny, domów i mienia.

Środowiska chrześcijańskie proszą o modlitwę za rodzinę Yusufa i tych, którzy go zaatakowali. "Módlcie się, aby jego świadectwo w końcu zmiękczyło serca tych, którzy go nienawidzili" – czytamy w przekazach medialnych.

