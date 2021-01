Papież Franciszek poparł Traktat o zakazie broni jądrowej

Przemawiając podczas audiencji generalnej Franciszek zaapelował do wszystkich narodów o pracę na rzecz świata bez broni jądrowej.

Apel Ojca Świętego pojawia się na dwa dni przed wejściem w życie Traktatu o zakazie broni jądrowej.

Porozumienie jest pierwszą prawnie wiążącą umową międzynarodową zakazującą państwom-sygnatariuszom opracowywania, testowania, produkcji, magazynowania, stacjonowania, przekazywania i używania lub grożenia użyciem broni jądrowej.

Odnosząc się do masowego rażenia broni nuklearnej, papież Franciszek powiedział, że broń ta "uderza w dużą liczbę ludzi w krótkim czasie i powoduje długotrwałe szkody w środowisku”.

Franciszek zachęcał również wszystkie państwa i ludzi do "zdecydowanej pracy na rzecz promowania warunków niezbędnych dla świata bez broni jądrowej. Najlepszym sposobem na to jest przyczynianie się do rozwoju pokoju i wielostronnej współpracy, których ludzkość bardzo potrzebuje".

Watykan był pierwszym państwem, które podpisało i ratyfikowało Traktat o zakazie broni jądrowej. Arcybiskup Paul Richard Gallagher, sekretarz watykański ds. Stosunków z państwami, podpisał ją w siedzibie ONZ w Nowym Jorku 20 września 2017 r., W pierwszym dniu, w którym traktat został otwarty do podpisów.

Wymagane 50 podpisów osiągnął pod koniec października 2020 r. i wejdzie w życie w najbliższy piątek, 22 stycznia 2021 r.

