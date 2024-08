Ławrow ostrzegł zachodnie mocarstwa atomowe przed "wspieraniem ukraińskich ataków na terytorium Rosji". Szef MSZ zarzuca NATO, że Ukraina wykorzystuje dostarczany jej sprzęt wojskowy w obwodzie kurskim Rosji.

Zdaniem dyplomaty państwa Zachodu odsuwają Ukrainę od "normalnych" negocjacji i chcą przeciągać wojnę.

Ławrow ponadto ocenia, że prośby Kijowa względem USA dot. możliwości użycia rakiet Storm Shadow są „szantażem”.

– To jest szantaż, to próba udawania, że Zachód chce uniknąć nadmiernej eskalacji, ale w rzeczywistości jest to oszustwo. Zachód, mówiąc po rosyjsku, pakuje się w kłopoty nawet rozważając taką możliwość – powiedział.

Ławrow niedwuznacznie zagroził też USA, wskazując, że ewentualna III wojna światowa nie ograniczy się wyłącznie do Europy.

Minister uważa USA zachowują się jak "właściciele", którzy uważają, że są bezpieczni i uważają, że Ukraińcy i Europejczycy "wykonają za niego brudną robotę i za niego umrą".

Ofensywa w obwodzie kurskim

Ukraińskie Siły Zbrojne rozpoczęły ofensywę w obwodzie kurskim 6 sierpnia. Dokonując inwazji, Kijów poczynił śmiałe i ryzykowne założenie, że nie tylko wytrąci to Rosję z równowagi i zmusi ją do przerzucenia wojsk ze wschodu, ale także zachęci Zachód do bardziej zdecydowanego wsparcia Ukrainy bronią.

"Ukraina posiada w swoim arsenale rakiety dalekiego zasięgu produkcji zachodniej, ale zasięg ich użycia w głębi Rosji jest ograniczony przez sojuszników, głównie Stany Zjednoczone, co nie pozwala wojskom ukraińskim niszczyć kluczowych obiektów armii rosyjskiej, w tym lotnisk" – zwróciło uwagę "The Moscow Times".

Ukraiński plan zakończenia wojny

Zełenski mówił we wtorek o planie zakończenia wojny. Prezydent Ukrainy zaprezentuje we wrześniu szczegóły przywódcy Stanów Zjednoczonych Joe Bidenowi, a także kandydatom w tegorocznych wyborach prezydenckich w USA – Kamali Harris i Donaldowi Trumpowi.

– To sprawiedliwe, że najpierw przedstawię plan prezydentowi USA. To od niego zależy powodzenie tego planu, czy dadzą nam to, czego potrzebujemy do realizacji tego planu czy nie – powiedział Zełenski, cytowany przez agencję prasową Reutera.

