Tradycjonaliści we Francji rozżaleni na biskupów. "Istoty o ograniczonych umysłach"

Una Voce, która jest największą międzynarodową organizacją zajmującą się promocją tradycyjnej liturgii trydenckiej, zarzuca dokumentowi biskupów nie tylko lekceważący ton, ale także błędy teologiczne. Zwraca uwagę, że z pewnością dokument ten nie jest reprezentatywny dla wszystkich biskupów francuskich. Przykładem może być tutaj bp Dominique Rey z diecezji Frejus-Toulon, który często odprawia liturgię w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, czyli w tzw. rycie trydenckim.

Una Voce zwracają uwagę, że dokument zawiera pewne elementy opinii biskupów choćby wtedy gdy cytuje ich przekonanie, że "Summorum Pontificum", dokument Papieża Benedykta XVI liberalizujący możliwość odprawiania Mszy w nadzwyczajnej formie ryku rzymskiego, przyniósł Kościołowi we Francji wewnętrzny pokój.

Równocześnie, w tym kontekście, zaskakujące są zawarte w ankiecie opinie według, których istnieją obawy, czy SP nie spowoduje nowych podziałów. Una Voce pyta w swoim komentarzu, czy praktyczna wielość liturgii jaką daje nowy ryt Mszy – msze charyzmatyczne, konserwatywne, liberalne, dla rodzin, dla rozmaitych wspólnot i środowisk – nie została po prostu jeszcze bardziej wzbogacona obecnością starożytnej liturgii katolickiej.

Francuski głos w watykańskiej ankiecie wspomina także o niechęci tradycjonalistów do proszenia biskupów by odprawiali liturgie związane z sakramentem bierzmowania. Na co Una Voce odpowiada, że trudno kochać biskupa, który uważa nas za "istoty o ograniczonych umysłach, bez teologii, bez miłości", a taki obraz wiernych przywiązanych do liturgicznej tradycji łacińskiej wyłania się dokumentu jaki otrzyma z Francji Stolica Apostolska.

