Nergal winny obrazy uczuć religijnych

Sąd zasądził Darskiemu 15 tys. złotych grzywny, a także prawe 3,5 tys. kosztów procesowych.

O sprawie poinformował mec. Jerzy Kwaśniewski, prezes Instytutu na rzecz kultury Prawnej Ordo Iuris.

"Oczywiście jak widać to wyrok nakazowy. Zapewne inicjuje dalsze postępowanie. Ale, w duchu orzeczeń Trybunału w Strasburgu i TK, mogę powiedzieć, że uruchomiliśmy normy karne służące ochronie pokoju religijnego poprzez odrzucenie antyreligijnej nienawiści. To ważna zmiana" – skomentował Kwaśniewski.

"Adam D. oskarżony jest o to, że w dniu 25 września 2019 r., działając za pośrednictwem sieci Internet, znieważył publicznie przedmiot chrześcijańskiej czci religijnej w postaci osoby Matki Boskiej w ten sposób, że na portalu społecznościowym Facebook, na oficjalnym profilu, umieścił zdjęcie prezentujące zniszczony obraz przedstawiający wizerunek Matki Boskiej z umieszczonym w miejscu twarzy wskazanej postaci obutej nogi, które to zdjęcie opisał on the set, co w tłumaczeniu oznacza na planie, czym obraził uczucia religijne czterech osób” – czytamy w akcie oskarżenia prokurator Aleksandra Skrzyniarz.

Wcześnie prokuratura odrzuciła wniosek o wszczęcie dochodzenia argumentując, że na zdjęciu nie ma możliwości rozpoznania czy rzeczywiście chodzi o wizerunek Matki Bożej. Zmianę decyzji przyniosło zażalenie które złożył Instytut Ordo Iuris.

