Cejrowski: Trump zniszczy Zielony Ład. Lisicki: Nareszcie dobre wiadomości

Do zwycięstwa w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych potrzeba 270 głosów w Kolegium Elektorów. Według obecnie dostępnych danych, kandydat Partii Republikańskiej Donald Trump zapewnił sobie głosy 312 elektorów, Kamala Harris (Partia Demokratyczna) zdobyła 226. Tym samym 45. prezydent USA, wybrany 47. prezydentem, zwyciężył nie tylko w stanach, w których przedwyborcze sondaże dawały mu pewną przewagę, jak np. w Teksasie czy Tennessee, lecz we wszystkich kluczowych stanach wahających się, czyli takich, w których ani Trump, ani Harris nie mogli być pewni wygranej

W kampanii wyborczej Donald Trump zapowiadał m.in. obniżenie cen paliw dla zwykłych Amerykanów i wspieranie inwestycji konwencjonalnej energetyki. Odejście od proklimatycznej polityki Joego Bidena mogłoby być wstrząsem również po drugiej stronie Oceanu w kontekście Zielonego Ładu.

Lisicki i Cejrowski komentują

W najnowszym odcinku programu "Antysystem" Paweł Lisicki i Wojciech Cejrowski komentują pierwsze decyzje personalne Donalda Trumpa oraz odnoszą się do zapowiedzi prezydenta-elekta. – Jest szansa, że wreszcie rozliczy się z tą całą historią covidową. Będzie miał instrumenty w ręku, które pozwolą pokazać tę gigantyczną, wszechświatową hucpę, którą nam urządzono w 2020 roku – zauważył red. naczelny "Do Rzeczy" Paweł Lisicki. – Przepisy amerykańskie uwalniają Big Pharmę od jakiejkolwiek odpowiedzialności za szczepionki. Jak jakieś lekarstwo jest trujące, to można iść do sądu i dostać odszkodowanie. Za szczepionkę nie sposób jest podać Big Pharmę do sądu, bo takie są przepisy – dodawał Wojciech Cejrowski.

– Mamy punkt dotyczący wycofania się z paryskiej umowy klimatycznej. Koniec z Zielonym Głodem – wskazywał Cejrowski. – To byłoby wielkie szczęście. Jak on się wycofa z tego zielonego kretynizmu, to natychmiast będzie miało to takie reperkusje, że i UE nie będzie miała narzędzi, by go wprowadzać, bo jaki to będzie miało wtedy sens? Najgłupszy zielony będzie w stanie zrozumieć, że to bez sensu – stwierdził Lisicki.

Zwiastun 99. odc. programu "Antysystem". Całość dostępna dla Subskrybentów.