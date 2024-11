Urodzaj na Trumpów

Jednym z pierwszych kandydatów na rodzimego Donalda Trumpa okazał się profesor Przemysław Czarnek. Jak odkrył na łamach portalu Do Rzeczy prezes Stowarzyszenia Rodzin Chrześcijańskich doktor Bogusław Rogalski, "prof. Przemysław Czarnek, ze względu na ideowe podobieństwa i charyzmę, podobny jest do Donalda Trumpa. Przez wielu Polaków nazywany jest nawet drugim Trumpem". Doktor Rogalski powinien zapewne wiedzieć, że amerykański polityk dorobił się w trzech małżeństwach (dwa zakończyły się rozwodem) pięciorga dzieci. Aktualna małżonka młodsza jest od Trumpa o 34 lata. Upodobania do pięknych kobiet amerykański prezydent nigdy nie ukrywał, przekuł je nawet w element kariery biznesowej. Przez prawie dwadzieścia lat był on właścicielem amerykańskiego konkursu Miss USA oraz Miss USA Nastolatek.