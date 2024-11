"Przepraszam państwa". Olejnik zabiera głos po incydencie na wizji

We wtorkowej "Kropce nad i" na antenie TVN24 minister spraw zagranicznych odpowiadał prowadzącej Monice Olejnik na szereg pytań z zakresu polityki międzynarodowej i sytuacji w kraju. W końcowej fazie między rozmówcami doszło jednak do spięcia. Sprawa była szeroko komentowana przez polityków i internautów. Co takiego się stało?

Sikorski wychodzi ze studia

Olejnik powołała się na jedną z publikacji medialnych, w której była mowa o żydowskim pochodzeniu żony ministra Anne Applebaum. – W "Tygodniku Powszechnym" przeczytałam o tym, że dla członków KO, mówią że problemem jest pochodzenie pana żony. Co by pan odpowiedział autorowi "Tygodnika"? – spytała Monika Olejnik.

– Ja bym powiedział, że jest już świecką tradycją, że pierwszymi damami powinny zostać osoby pochodzenia żydowskiego – powiedział szef resortu spraw zagranicznych.

To było ostatnie pytanie w rozmowie. Następnie Olejnik pożegnała się z widzami i gościem, natomiast Sikorski kiwnął głową i bez słowa natychmiast wstał i jeszcze przy włączonych kamerach, opuścił studio. Potem w mediach społecznościowych stwierdził m.in., że "wbrew insynuacji red. Olejnik nie jesteśmy krajem antysemitów".

"Od TVN i Warner Bros./Discovery żądam przywrócenia standardów dziennikarskich" – dodał.

Olejnik zabiera głos

Po tym jak w wyniku spięcia z Sikorskim wybuchło duże oburzenie, dziennikarka TVN24 zabrała głos. Olejnik podkreśliła, że od lat walczy z antysemityzmem, przemocą, hejtem i agresją. Doniesienia "Tygodnika Powszechnego" przyjęła z "zaskoczeniem i oburzeniem", czemu dała wyraz w programie. Dziennikarka uznała, że minister Sikorski powinien mieć możliwość odniesienia się do tych twierdzeń, stąd w "Kropce nad i" pojawiło sie pytanie o artykuł "TP".

"Przepraszam Państwa, wszystkich moich widzów – jeśli nie byłam dość precyzyjna i dobitna. Nie były moją intencją żadne insynuacje, podobnie jak minister Sikorski uważam, że Polska to nie jest kraj antysemitów!" – napisała na swoim koncie na Instagramie.

