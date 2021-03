Planned Parenthood umacnia pozycję nowej branży cywilizacji śmierci

Według FRC, Planned Parenthood otrzymało 38 proc. swojego finansowania, czyli 618,1 miliona dolarów, od rządu USA. "Całkowity dochód Planned Parenthood w latach 2019-2020 wyniósł 1,6 miliarda dolarów i był najwyższy w historii organizacji” – podaje FRC.

W raporcie FRC zauważono również, że "terapia hormonalna osób transpłciowych" jest obecnie dostępna już w 200 placówkach Planned Parenthood w 31 stanach. Czyni to giganta aborcyjnego drugim co do wielkości dostawcą „terapii” trans (jeśli można to tak nazwać) w kraju.

"Planned Parenthood stało się również drugim co do wielkości dystrybutorem hormonów zaprojektowanych w celu zakłócania naturalnego przebiegu dojrzewania u zdrowych nastolatków, co może mieć szkodliwy wpływ na ich zdrowie, w tym zakłócanie rozwoju mózgu, hamowanie normalnego rozwoju gęstości kości i powodować sterylizację" – mówi ekspertka FRC. "Obojętność Planned Parenthood na prawdę, że hormony płciowe mogą uniemożliwić osobie posiadanie dzieci, jest całkowicie zgodna ze słowami ich rasistowskiej, eugenicznej założycielki Margaret Sanger.

Czytaj też:

"Aborcja bez Granic" wciąż pomaga w zabijaniu polskich dzieciCzytaj też:

Franciszek: Pan nie pozwala by ciemność miała ostatnie słowo