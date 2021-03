Franciszek: Pan nie pozwala by ciemność miała ostatnie słowo

"Czasami przechodzimy przez chwile ciemności w naszym życiu osobistym, rodzinnym lub społecznym i obawiamy się, że znajdujemy się w sytuacji bez wyjścia. Boimy się wielkich zagadek, takich jak choroba, cierpienie niewinnych czy tajemnica śmierci" – powiedział papież Franciszek w swoim przemówieniu na Anioł Pański 28 lutego.

"Potrzebujemy innego spojrzenia, światła, które dogłębnie rozjaśnia tajemnicę życia i pomaga nam interpretować historię poczynając od Jego zwycięstwa paschalnego” – powiedział papież z okna Pałacu Apostolskiego w Watykanie.

Zwracając się do pielgrzymów zgromadzonych na placu św. Piotra, Papież Franciszek powiedział, że chrześcijanie są wezwani do tego, by przeżyć spotkanie z Jezusem, aby "oświeceni Jego światłem, mogli je wziąć i rozświetlać wszędzie".

Papież wskazał na ewangeliczną relację o przemienieniu Jezusa na górze.

"Jego promienna twarz i lśniące szaty, ta antycypacja obrazu Zmartwychwstałego, oferują przestraszonym ludziom światło, światło nadziei, światło do przejścia przez ciemność: śmierć nie będzie końcem wszystkiego – powiedział Papież.

Papież Franciszek powiedział, że na drodze wiary często się potyka, gdy "napotyka zgorszenie krzyża i wymagania Ewangelii, która wzywa nas raczej do poświęcenia życia na służbę i zatracenia go w miłości, niż zachowania go".

Papież przestrzegał przed "duchowym lenistwem", wyjaśniając, że życie chrześcijańskie nie polega tylko na doświadczaniu "pięknych duchowych uczuć" na modlitwie.

"Sam Jezus prowadzi nas z powrotem do doliny, pośród naszych braci i sióstr, do codziennego życia" – powiedział papież Franciszek.

