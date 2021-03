Benedykt XVI: Moja rezygnacja była słuszną decyzją

"To była trudna decyzja. Ale podjąłem ją z pełną świadomością i myślę, że postąpiłem słusznie" – powiedział dziennikarzowi Massimie Francowi były papież.

"Niektórzy moi przyjaciele, którzy są trochę 'fanatyczni', wciąż są niezadowoleni, nie chcą zaakceptować mojego wyboru. Myślę o teoriach spiskowych, które nastąpiły po nim: niektórzy mówili, że to z powodu skandalu Vatileaks, niektórzy mówili, że to z powodu spisku lobby gejowskiego, niektórzy mówili, że to z powodu Richarda Williamsona, biskupa związanego z lefebrystami" – mówił Papież

"Nie chcą wierzyć w świadomie dokonany wybór. Ale moje sumienie jest w porządku" – czytamy w wywiadzie.

Benedykt XVI dał także do zrozumienia, że nie ma podstaw by sądzić, że w Kościele jest dwóch Papieży, jest tylko jeden, czyli Franciszek.

