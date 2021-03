Dwóch młodych ludzi zabitych w Birmie w katolickiej katedrze

Według źródeł Agencji Fides wydarzenie miało miejsce 8 marca w mieście Myitkyina, stolicy stanu Kaczin na północy Birmy. Miasto to jest zamieszkane przez 550 tys. chrześcijan na łączną populację 1,5 miliona ludzi.

By uniknąć bicia i aresztowania, młodzi demonstranci schronili się na terenie katedry św. Kolumbana, jednak żołnierze zaczęli strzelać do nieuzbrojonej młodzieży. Tragiczna liczba ofiar to dwóch zabitych młodych ludzi i siedmiu rannych. Kompleks katedralny był otoczony przez wojsko, które zamierzało ścigać demonstrantów.

W tym kontekście wystąpił emerytowany biskup diecezji Francis Daw Tang i siostra Ann Nu Tawng, zakonnica, która stała się „ikoną” pokoju gdy zablokowała natarcie żołnierzy w ostatnich dniach, klęcząc przed nimi. Zakonnica próbowała odgrywać rolę mediatora między demonstrantami a żołnierzami także wczoraj, aby uniknąć masakry. Pomimo wezwania policji do "nie aresztowania i ścigania pokojowych demonstrantów”, agenci otworzyli ogień i odmówili opuszczenia miejsca zdarzenia.

