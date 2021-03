Książka abp. Jędraszewskiego inspirowana słowami kard. Wyszyńskiego

"W dziejach Kościoła pojawiają się kolejni męczennicy, świadkowie, więźniowie, którzy zgadzają się na trudny i dramatyczny los po to, by świadczyć o męce i triumfie Chrystusa nad tym światem. Temu właśnie poświęcona jest refleksja zawarta w tej Drodze Krzyżowej" – pisze o książce sam autor.

"Pierwsza część tytułu tej Drogi Krzyżowej to słowa samego księdza kardynała z chwili jego uwięzienia. Droga jest próbą interpretacji tego, co przeżył ks. kardynał od nocy jego aresztowania i uwięzienia do momentu, kiedy mógł wrócić do Domu Arcybiskupów Warszawskich" – wyjaśnia abp Marek Jędraszewski.

Od 20 marca o 15.00 na kanale YouTube Archidiecezji Krakowskiej, jak również na profilu archidiecezji na platformie Spotify, będą zamieszczane podcasty z rozważaniami kolejnych stacji Drogi Krzyżowej.

Książka jest do nabywać w Wydawnictwie św. Stanisława BM.

