Kard. Blase Cupich komentuje zakaz błogosławienia związków homoseksualnych

Blase Cupich, ordynariusz metropolii chicagowskiej jednym jednym z grona amerykańskich biskupów popierających politykę Joe Bidena i Partii Demokratycznej pomimo ich radykalnie proaborcyjnego kursu.

Kard. Cupich dokument KNW określi jako rozczarowujący dla wielu zwolenników LGBT, a jednocześnie stwierdził, że trzeba go uznać za zachętę do podwojenia wysiłków mających na celu "przyjęcie i zachęcenie" osób LGBT do naszej wiary.

"Odpowiedź Kongregacji Nauki Wiary nie jest niczym nowym w nauczaniu Kościoła o sakramencie małżeństwa” – napisał Cupich.

"Niezależnie od tego, należy go czytać w kontekście nauczania zawartego w Katechizmie i zachęcających wypowiedzi Papieża Franciszka skierowanych do osób LGBTQ na temat ich relacji z Kościołem, a także jego wezwania, aby pasterze witali te osoby z szacunkiem i wrażliwością, uznając: podobnie jak odpowiedź Kongregacji dzisiaj, wiele pozytywnych elementów w związkach osób tej samej płci, 'które same w sobie należy cenić i doceniać'" – napisał Cupich.

"Jednak zrozumiałą reakcją wielu na tę odpowiedź będzie rozczarowanie. Powinno to skłonić nas w Kościele i archidiecezji do podwojenia naszych wysiłków, aby być kreatywnymi i wytrwałymi w znajdowaniu sposobów na przyjęcie i zachęcanie wszystkich osób LGBTQ w naszej rodzinie wiary" – podsumował sprawę kardynał z Chicago.



