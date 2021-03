Stolica Apostolska potwierdza ważność noty o związkach homoseksualnych

Podczas panelu internetowego zorganizowanego przez Georgetown University kardynał Peter Turkson - prefekt Watykańskiej Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Ludzkiego – i kardynał Sean O'Malley z Bostonu – członek Rady Kardynałów papieża Franciszka – zostali poproszeni o udzielenie odpowiedzi ludziom "którzy są rozczarowani" niedawnym oświadczeniem Watykanu w sprawie związków osób tej samej płci.

Watykańska Kongregacja Nauki Wiary stwierdziła ostatnio, że Kościół nie ma mocy błogosławienia związków osób tej samej płci. Dokument został zatwierdzony do publikacji przez papieża Franciszka.

"Myślę, że Ojciec Święty stara się być bardzo wrażliwy i duszpasterski w swoich kontaktach z ludźmi, okazując troskę o jednostki, a jednocześnie swoje zaangażowanie w wierność nauczaniu Kościoła na temat sakramentu małżeństwa" – powiedział kardynał O'Malley.

"Kościół jako droga do zbawienia musi przede wszystkim uznać, że droga do zbawienia nie jest ustanowiona przez przywództwo papieża, pasterzy lub kogokolwiek w Kościele, ale przez to, co Pismo Święte i Objawienie zawsze zapewniały o droga do zbawienia" – powiedział kard. Turkson.

Przypomnijmy, że sprawa dotyczy responsu Kongregacji Nauki Wairy, która zapytana przypomniała, że Kościół nie ma władzy błogosławić związków homoseksualnych, ponieważ nie ma żadnej analogii pomiędzy małżeństwami, a relacjami homoseksualnymi, a te nie są częścią planu Bożego.

Czytaj też:

Dwustu niemieckich teologów wystąpiło przeciwko WatykanowiCzytaj też:

Sekta w zakonie dominikańskim. "Jesteśmy w kontakcie z organami ścigania"