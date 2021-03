Benedykt XVI zachęca do lektury listu apostolskiego na rok św. Józefa

Papież emeryt Benedykt XVI docenił inicjatywę ogłoszenia przez papieża Franciszkowi Roku św. Józefa i wezwał katolików do przeczytania opisującego go listu apostolskiego Patris corde jako prostego tekstu 'pochodzącego z serca i idącego do serca, a jednocześnie zawierającego głębię przekazu”.

W wywiadzie dla niemieckiego tygodnika katolickiego "Die Tagespost" Benedykt, którego patronem z chrztu jest św. Józef, opowiedział także o rodzinnych wspomnieniach i wrażeniach z pielgrzymek do Ziemi Świętej.

"Jestem oczywiście szczególnie zadowolony, że Papież Franciszek zwrócił uwagę wiernych na św. Józefa" – powiedział Benedykt XVI w wywiadzie, który zostanie opublikowany w całości 1 kwietnia.

"Przeczytałem zatem ze szczególną wdzięcznością i szczerą aprobatą list apostolski Patris corde, który Ojciec Święty wydał z okazji wyniesienia świętego Józefa na patrona całego Kościoła 150 lat temu".

"Myślę, że wierni powinni ciągle czytać i rozważać ten tekst, aby w ten sposób przyczynić się do oczyszczenia i pogłębienia naszej czci świętych w ogóle, a zwłaszcza św. Józefa".

W obszernym wywiadzie z dziennikarką Reginą Einig emerytowany papież zastanawiał się nad milczeniem Józefa. Jego pozorna nieobecność w Piśmie Świętym wymownie wyraża szczególne przesłanie świętego, powiedział Benedykt.

"Jego milczenie jest w rzeczywistości jego przesłaniem. Wyraża 'tak', które wziął na siebie, łącząc się z Maryją, a tym samym z Jezusem" – skomentował emerytowany biskup Rzymu.

W wywiadzie Benedykt XVI opowiedział także o rodzinnych tradycjach obchodzenia wspomnienia św. Józefa – 19 marca w rodzinnej Bawarii.

