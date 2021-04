Biały Dom „z całym szacunkiem nie zgadza się” ze stanowiskiem Kościoła

16 kwietnia administracja Bidena przywróciła federalne finansowanie badań z użyciem tkanek i organów abortowanych płodów prowadzonych przez Narodowe Instytuty Zdrowia (National Institutes of Health).

Rzeczniczka Białego Domu, Jen Psaki, odpowiedziała na pytania w tej sprawie w wywiadzie udzielonym katolickiej stacji EWTN. Prowadzący przywołał stanowisko katolickich biskupów ze Stanów Zjednoczonych, którzy wyrazili sprzeciw wobec tego typu praktyk, a niedawno jeden z nich określił zniesienie wprowadzonego przez Donalda Trumpa zakazu finansowania ich z pieniędzy podatników jako „głęboko obraźliwe”.

- Posłuchaj, myślę, że Biały Dom z całym szacunkiem się z tym nie zgadza. Wierzymy, że ważne jest, aby inwestować w naukę i szukać możliwości leczenia chorób i myślę, że to jest właśnie to, co mamy nadzieję osiągnąć – odpowiedziała Psaki.

Promowanie badań legitymizujących aborcję jest nieetyczne

Przypomnijmy wypowiedź abp. Josepha Naumanna w tej sprawie: „Promowanie i dotowanie badań, które mogą prowadzić do legitymizacji przemocy związanej z aborcją, jest nieetyczne. Jest również głęboko obraźliwe dla milionów Amerykanów, gdy pieniądze z podatków są wykorzystywane na badania, które bazują na przemyśle opartym na odbieraniu życia niewinnym”.

- Ciała dzieci zabitych w wyniku aborcji zasługują na taki sam szacunek, jak ciała innych osób. Nasz rząd nie ma prawa traktować niewinnych ofiar aborcji jako towaru, z którego można wyłowić części ciała do wykorzystania w badaniach – mówił hierarcha.